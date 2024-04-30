Знаменитый «Театр Куклачева» приглашает взрослых и детей на увлекательные авторские программы с участием пушистых артистов! Каждое представление – это уникальная комбинация сказочного сюжета, потрясающих трюков и танцев в исполнении грациозных кошек. Перед спектаклем юных зрителей ждет знакомство с историей учреждения и общение с питомцами. Анонс предстоящих мероприятий есть в онлайн-афише на официальном сайте проекта. Купить электронный входной билет можно с помощью банковской карты: для этого необходимо выбрать сеанс, указать место и оплатить счет. В период действия акций ты сэкономишь приятную сумму денег без лишних хлопот! Список актуальных предложений организации ты найдешь на этой странице. Промокоды и купоны «Театр Куклачева» за апрель - май 2024 года обеспечат тебе крупную скидку или бонус! Используй подходящие варианты и оформи заказ на оптимальных условиях!

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