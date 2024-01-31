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Промокоды и акции «еКапуста»

Активные купоны и промокоды «еКапуста» январь 2024

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Отзывы покупателей

Отличный сервис займов. Быстро понятно и небольшой % в отличие от других.

  • VLADIMIR
  • 19.04.2020

Пожалуй, самая адекватная МФО из всех. При просрочке можно договориться об остановке процентов и посильном графике оплаты

  • Руслан
  • 03.04.2020

Сервис вообще отличный! С моей плохой КИ одобрили 1000 рублей первый раз, брал и возвращал вовремя, с каждым новым займом лимит увеличивается на 2000, нормально в принципе! Один огромный минус: при досрочной оплате не пересчитывают проценты. Программа приведи друга тоже нормальная тема! Можно на одних друзьях займы погашать)))

  • Евгений
  • 08.12.2015
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