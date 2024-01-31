Промокоды и акции «еКапуста»
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Отзывы покупателей
Отличный сервис займов. Быстро понятно и небольшой % в отличие от других.
- VLADIMIR
- 19.04.2020
Пожалуй, самая адекватная МФО из всех. При просрочке можно договориться об остановке процентов и посильном графике оплаты
- Руслан
- 03.04.2020
Сервис вообще отличный! С моей плохой КИ одобрили 1000 рублей первый раз, брал и возвращал вовремя, с каждым новым займом лимит увеличивается на 2000, нормально в принципе! Один огромный минус: при досрочной оплате не пересчитывают проценты. Программа приведи друга тоже нормальная тема! Можно на одних друзьях займы погашать)))
- Евгений
- 08.12.2015
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