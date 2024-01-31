Blumart – магазин плитки и сантехники. Компания предлагает стильную мебель для ванной, душевые кабины, раковины, инсталляции, смесители и многое другое. В каталоге есть водонагреватели, конвекторы, радиаторы, полотенцесушители, отделочные материалы, разнообразные аксессуары и бытовая химия. Продавец осуществляет доставку по всей стране. Стоимость услуги рассчитывается на сайте в момент оформления заявки. Принимается оплата по счету, наличными деньгами, по QR-коду и банковской картой. Связаться с менеджером и получить ответ на любой вопрос можно по телефону или в мессенджере. Интернет-магазин часто радует клиентов распродажами и другими специальными предложениями. У нас ты найдешь все свежие промокоды на скидку Blumart за январь 2024 года! Выбери лучшие варианты из нашего списка и активируй их, чтобы совершать покупки на максимально выгодных условиях!

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