Heroes of the sword – новая многопользовательская 3D RPG. Выбирай один из четырех доступных классов, дерись с врагами, заводи питомцев, находи друзей и сражайся вместе с ними. Развитая система умений, возможность объединяться в группы и свободное общение – всё, чтобы ты получил наибольшее удовольствие от процесса! Исследуй большой волшебный и опасный мир. Не бойся ошибиться с классом – просто меняй оружие, когда захочется. Развивай навыки героя и правильно сочетай их в битвах с учетом слабых и сильных сторон оппонента, побеждай огромных суровых боссов и получай их в виде боевых компаньонов. Приложение можно скачать бесплатно с официального сайта и Google Play. Общайся, развлекайся, расти в уровнях и выигрывай в межсерверных сражениях. Активируй коды и промокоды Heroes of the sword за январь 2024 года и наслаждайся классными бонусами и уникальными вещами. Стань частью магической вселенной и дружного комьюнити!

