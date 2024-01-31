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Акции и купоны «Менза»

Активные купоны и промокоды Menza январь 2024

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Отзывы покупателей

Впервые здесь обедал. Меню обширное. Я остановился на Том-яме, удивился порции, потом вкусу. Неплохая лапша, можно есть и получить удовольствие. Кафе мой плюс

  • Дмитрий
  • 18.09.2016
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