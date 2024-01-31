Спасибо компании "Купи стол". Заказали банкетку "Патриция" в коридор. Порадовала и стоимость, и возможность выбора цвета материала и обивки. Изготовление на заказ в течение 2-3 недель. Запланированная доставка осуществлена в срок. За 30 минут до предполагаемого времени доставки курьеры отзваниваются. Услуга сборки мебели есть, но мы собрали сами. Удивило исполнение изделия - добротное, качественное, на деталях даже намечены точки для крепления саморезов. Для каждого типа фурнитуры есть запасные элементы. Нам понравилось.

Заказывали кресло-качалку в подарок, на определенную дату. Заказ обговаривали несколько раз, оформляли за месяц до нужной даты. В итоге весь месяц все было хорошо, уже смс пришла с номером заказа, с именами водителей и т.д. За 30 мин до времени доставки, звонят и говорят товара не будет........... извините мол и все. А это подстава страшная это же подарок, нас просто кинули, да еще в такой день! На вопрос когда смогут решить все с доставкой, ответили через неделю. Не советую полагаться на этот магазин, особенно если вам необходим товар в точные сроки!