Компания «Регард» занимается продажей качественной офисной и компьютерной техники с 1992 года. В надежности магазина убедились уже многие клиенты, которые возвращаются сюда вновь и вновь за новыми товарами. Доставка осуществляется курьером или по почте. Кроме того, действуют точки самовывоза. Ассортимент магазина включает в себя автомобильные аксессуары, ИБП, видеокарты, бытовое оборудование, материнские платы, манипуляторы, кабели, колонки, планшеты, ноутбуки, наушники и многое другое. Время от времени проводятся распродажи. После активации промокода Regard за январь 2024 года вы мгновенно получите скидку на товары определенной категории. Теперь покупка техники доступна каждому! Используйте промокоды «Регард» при оформлении заказа и экономьте!

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