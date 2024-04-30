ТЮЗ имени А. А. Брянцева приглашает детей и взрослых на увлекательные постановки по мотивам классических и современных произведений! В репертуаре театра – десятки представлений для большой и малой сцены. В работе над спектаклями принимают участие знаменитые российские и иностранные режиссеры. Среди актеров - известные народные и заслуженные артисты России. Тебя ждут просторные залы с комфортабельными креслами и отличной акустикой. На официальном сайте организации ты сможешь посмотреть афишу, выбрать дату посещения и приобрести билет. Воспользуйся специальными предложениями, чтобы сэкономить при оплате заказа существенную сумму! Мы подготовили для тебя список действующих акций. На этой странице ты найдешь промокоды на скидку «ТЮЗ СПб» за апрель - май 2024 года. Выбирай оптимальный вариант и бронируй места на максимально комфортных условиях!

Подробнее Скрыть