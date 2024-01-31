«Дюна» – интернет-магазин строительных материалов. В каталоге представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта, электротовары, сантехника, двери, мебель для кухни, замки, крепежи, комплектующие и многое другое – всё, что только может пригодиться в проведении работ. Регулярно предоставляются выгодные предложения для постоянных и новых клиентов, проводятся различные акции и распродажи. Есть программа накопительных скидок. Заказ можно получить самовывозом или с помощью доставки. Для оплаты товаров есть безналичный и наличный расчет, также покупку можно оплатить банковской картой, наложенным платежом или электронными деньгами. Обустрой свое пространство, активировав промокоды «Дюна» за январь 2024 года на нашем сайте! Мы регулярно обновляем информацию, чтобы ты находил новые решения для экономии. Создавай уют вокруг себя, не тратя на это много времени и средств.

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