«Золотое яблоко» – флагманский интернет-магазин косметических и многих других товаров. Сайт удобно структурирован. Здесь не составит труда найти необходимую продукцию, ознакомиться с ее описанием, посмотреть фотографии, почитать реальные отзывы.

Клиенты совершают покупки на сайте или скачивают специальное приложение. После установки на смартфон торговая площадка доступна всегда. Достаточно открыть программу, после чего можно с комфортом заказывать продукцию известных российских и зарубежных производителей.

Об ассортименте интернет-магазина Золотое яблоко

Все необходимое теперь легко приобрести в одной торговой точке. Вы без труда выберете товары масс-маркет, бренды люксовой категории. Ассортимент насчитывает тысячи продуктов востребованных азиатских и европейских торговых марок:

профессиональные средства для ухода за телом, волосами;

нишевая парфюмерия;

натуральная/органическая косметика;

бытовая химия;

аптечные препараты, БАДЫ;

бренды, представленные эксклюзивно сетью.

Широкий выбор декоративной и уходовой косметики, техники, нижнего белья, одежды и аксессуаров. В каталоге присутствуют разделы «Спорт», «Лайфстайл», «Азия», «Органика», «Здоровье и аптека», «Sexual wellness».

Торговая площадка отличается лояльным ценообразованием, поскольку сотрудничает со многими производителями напрямую и заказывает крупные партии товара. Вы всегда можете покупать в магазине «Золотое яблоко» на выгодных условиях. Связи налажены с известными брендами, на продукцию которых заказчикам даются огромные скидки. Дополнительно предлагаются приятные бонусы.

Как купить товары со скидкой в интернет-магазине Золотое яблоко?

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Карты лояльности. После регистрации на сайте вы получите карту лояльности с 10-процентной скидкой. Она выдается при оформлении и оплате заказа на сумму свыше 15 000 рублей. Уровень карты в мобильном приложении постепенно повышается с 10% до 25% в автоматическом режиме уже на следующий день сразу после совершения покупки.

Бесплатные промокоды позволяют сделать покупки выгодными. Достаточно следовать условиям и покупать продукцию на обозначенную сумму. Найти подарочные купоны вы можете на сайте Promokodus. Уникальные наборы цифр и букв – возможность снизить стоимость продукции на солидную сумму.

Как активировать купон в интернет-магазине Золотое яблоко?

Пошаговая инструкция для покупателей:

Скопируйте уникальный код из этого раздела сайта. Выполните вход в интернет-магазин. Выберите уходовые или декоративные косметические средства, БАДы, одежду или технику. Зайдите в корзину и оформите заказ. Промокод необходимо ввести в специальное одноименное поле и нажать кнопку «Enter». Посмотрите, как изменилась итоговая сумма. Завершите заказ.

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Какие бывают промокоды в магазине Золотое яблоко?

Купоны дают возможность купить со скидкой товары из каких-то определенных разделов торговых площадок. Кроме того, вы получаете возможность делать приобретения по выгодной стоимости, используя для этого специальные коды.

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Как оформить покупку?

Сделать это легко! Необходимо:

Зайти на goldapple.ru, выбрать необходимые средства или вещи, указать количество товаров и отправить их в «Корзину». Оформить заказ, заполнив поля с информацией «ФИО», адрес, способ доставки, номер телефона и прочее. Ввести выбранный промокод (перед использованием важно обращать внимание на даты его действия, после истечения которых активировать бонусное начисление не удастся). Отправить заказ в интернет-магазин. При необходимости по телефону с покупателем свяжется менеджер для уточнения деталей. Ждать доставки посылки почтой или курьерской службой.

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