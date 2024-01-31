Дом.ru – ведущий оператор на рынке телекоммуникаций России. Компания предлагает комплексное обслуживание для юридических и частных лиц: высокоскоростной интернет, HD-телевидение и телефонию. Для максимального удобства пользователям предоставлена возможность смотреть любимые передачи на смартфоне или планшете. Провайдер обеспечивает доступ к наибольшему количеству цифровых и кабельных каналов в стране. Соберите индивидуальный пакет услуг, соответствующий именно вашим интересам и потребностям! Вы получите надежную и стабильную связь: все сбои выявляются дистанционно и устраняются до обнаружения их клиентом. Вас ждут оптимальные цены и регулярные акции. Воспользуйтесь специальными предложениями, список которых вы найдете в нашем каталоге! Применяйте промокоды на скидку «Дом.ру» («ДомРу») за январь 2024 года и оплачивайте сервис по выгодной стоимости!

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