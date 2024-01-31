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Отзывы покупателей

Вкусно. Невероятно, неимоверно вкусно и хочется скупить всё и сразу! Цены немного кусаются, но, с другой стороны, они не позволяют чересчур увлекаться. :)

  • Анна
  • 18.01.2018
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