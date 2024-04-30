«СушиМаг» – это развитая сеть магазинов, где любой желающий может приобрести блюда японской кухни по доступной цене. Торговая марка работает преимущественно в формате «take away». Некоторые отделения предоставляют услуги по доставке заказов на дом. В меню вы найдете классические запеченные, обжаренные и холодные роллы, наборы для больших компаний, wok, а также пиццу. Оригинальная идея от поваров – линейка биг-роллов, которая отличается увеличенной начинкой и удобной упаковкой. В каталоге сайта также можно выбрать и купить товары для приготовления восточной еды в домашних условиях. На этой странице представлены действующие купоны и промокоды «Суши Маг» за апрель - май 2024 года. Активируйте их, чтобы получить значительную скидку или стать обладателем подарка! Воспользуйтесь выгодными предложениями от продавца и заказывайте любимую продукцию без переплаты!

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