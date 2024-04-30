«СушиВарка» – это замечательный ресторан японской кухни с быстрой доставкой. В широком ассортименте заведения ты найдешь разнообразнейшие наборы роллов: оригинальных и запеченных, премиальных и классических, горячих и сладких, суши, салаты, напитки и соусы. Вступай в программу лояльности для постоянных клиентов и получай кешбэк с каждого заказа, а затем трать его на новые. Просто регистрируйся и скорее набирай вкусностей в «Корзину». Заказывай больше и получай приятные подарки. Доставка осуществляется абсолютно бесплатно по Волжскому в течение часа. Оплачивай картой или наличными курьеру при получении. Выбирай опцию самовывоза и экономь еще больше. Следи за рестораном в социальных сетях и участвуй в различных акциях. А с нашими промокодами «Сушиварка» за апрель - май 2024 года ты уже сейчас можешь получить скидку на заказ, просто активируй при оформлении и лови вкусные блюда по меньшей цене.

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