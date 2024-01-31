Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Акции сервисов выдачи микрозаймов
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Красота и здоровье
  4. Косметика
  5. Л'Окситан

Купоны и промокоды «Л'Окситан»

Активные купоны и промокоды «Л'Окситан» январь 2024

Косметика с выгодой 20% по промокоду!
dus Показать код
dus Показать код
Зимняя распродажа! До -50% на косметику!
Открыть купон
Открыть купон
Классический адвент-календарь с экономией 26%!
Открыть купон
Открыть купон
Бестселлеры бренда «Л'Окситан» по цене всего от 1450 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Парфюмерия по цене всего от 1950 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатная доставка!
Открыть купон
Открыть купон
Все акции и скидки магазина «Л'Окситан» – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «Л'Окситан»

-15% по промокоду на косметику и товары для дома в «Улыбке радуги»! Все промокоды Улыбка радуги (7)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
Косметика от бренда «Л'Окситан» с экономией до 20% и кешбэком до 32% в «Мегамаркете»! Все промокоды Мегамаркет (19)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатный дневной крем Elemis «Морские водоросли» по промокоду! Все промокоды Elemis (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Косметика бренда Л'Окситан со скидками до 49% в гипермаркете «Яндекс.Маркет»! Все промокоды Яндекс.Маркет (25)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Весь ассортимент косметики Erborian со скидкой 20% по промокоду! Все промокоды Erborian (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Мини-тоник с АНА и ВНА кислотами в подарок по промокоду в Babor! Все промокоды Babor (12)
Все промокоды
INE Показать код
INE Показать код
Бесплатное крем-масло для тела «Океан» от Minus 417 по коду в Skinbutik! Все промокоды Skinbutik (10)
Все промокоды
NUS Показать код
NUS Показать код
Скидка 10% на косметику по эксклюзивному коду в Hollyshop.ru! Все промокоды Hollyshop.ru (15)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-16% дополнительно на товары для маникюра и педикюра в официальном магазине ARAVIA! Все промокоды ARAVIA (15)
Все промокоды
s16 Показать код
s16 Показать код
Только у нас! -500 рублей на все в магазине «Архангельские водоросли» по промокоду! Все промокоды Архангельские водоросли (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-5% по промокоду на все покупки! Все промокоды MaskShop (7)
Все промокоды
ME5 Показать код
ME5 Показать код
Сэкономь 12% по промокоду при заказе косметических средств в BBcream! Все промокоды BBcream (22)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 5% на натуральную косметику в SiaMarket! Все промокоды SiaMarket (5)
Все промокоды
jxf Показать код
jxf Показать код
Для красоты! Скидка 300 рублей по промокоду на косметику и парфюмерию в «РИВ ГОШ»! Все промокоды РИВ ГОШ (12)
Все промокоды
300 Показать код
300 Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны «Л'Окситан»

Выгода 20% при заказе косметических по промокоду! W24 Показать код
W24 Показать код
Только у нас! Косметика с экономией 20% по промокоду! dus Показать код
dus Показать код
Выгода 20% при заказе косметических средств после ввода промокода! o20 Показать код
o20 Показать код
Черная пятница! Косметика с выгодой 20% по промокоду! dus Показать код
dus Показать код
Косметика и ароматы с выгодой 20% по промокоду! ads Показать код
ads Показать код

Похожие предложения

Caudalie
Caudalie
Подружка
Подружка
Галерея косметики
Галерея косметики
FeelUnique
FeelUnique
Letique Cosmetics
Letique Cosmetics
Kiko Milano
Kiko Milano

Отзывы покупателей

Восхитительная косметика! Травы, ягодки, запах Прованса и рассвета. Все натуральное, а главное – необычное. Люблю иногда зайти, посмотреть новинки.

  • Юлия
  • 30.09.2018

Самое главное – это натуральный состав. Здесь он во всех средствах: кремах, тониках и скрабах. Уже вблизи магазина чувствуется восхитительный аромат трав и цветов. Люблю даже просто проходить мимо.

  • Люда
  • 23.09.2018

Косметика компании нравится, часто покупала ее в подарок. Нравится и атмосфера в магазинчиках - очень уютно, милые, ненавязчивые и доброжелательные девушки-консультанты... Но ОЧЕНЬ не понравилось, что придя за обещанным ПОДАРКОМ (!) при покупке ЛЮБОЙ вещи, мне было сообщено уже у кассы, что мыло и пр. не считается любым продуктом (!). Своеобразное представление о подарках и об ответственности за свои слова у руководства компании. В моих глазах имидж компании после двух таких эпизодов пошатнулся, и уже вряд ли пойду в следующий раз. Хотя косметика неплохая.

  • Ольга
  • 07.07.2017

Была в отеле, там все для личной гигиены и приятного отдыха :) было от Loccitane. Я влюбилась! Необычный аромат, стильная упаковка и качество. По приезду домой при первой же встрече с этим магазином купила себе пару продуктов. Расходуются экономно и доставляют море удовольствия!)) Не пожалеете потраченных денег

  • Мария
  • 21.09.2016

Да, через интернет спокойно заказываешь то, что нужно сейчас тебе из косметики. Локситан нравится, стараюсь по скидкам покупать, заграницей дешевле продукция продаётся. В магазинах продавцы часто уговаривали купить то, что мне не совсем было нужно, приходя домой расстраивалась, теперь только через интернет буду покупать. А да, в магазине жалеют всё время пробники, либо не дают.

  • Лариса
  • 02.02.2016

Продукцию этой компании я люблю, хотя и редко покупаю - цены слишком взвинчены. Качество мне нравится, косметика приятная, хорошо пахнет, при заказе часто полагаются пробники и миниатюры - можно найти для себя еще что-нибудь интересное. Заказываю ее периодически и чаще именно через интернет, потому что тут можно спокойно выбрать все,что понравится. В розничный магазин заходила пару раз, продавщица буквально ходила за мной по пятам,подсовывая мне в руки какие-то не нужные мне товары, ужасно раздражающий назойливый и наглый сервис.

  • Аня
  • 25.07.2015
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.