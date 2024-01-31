Купоны и промокоды «Л'Окситан»

Отзывы покупателей

Восхитительная косметика! Травы, ягодки, запах Прованса и рассвета. Все натуральное, а главное – необычное. Люблю иногда зайти, посмотреть новинки. Юлия

Юлия 30.09.2018

Самое главное – это натуральный состав. Здесь он во всех средствах: кремах, тониках и скрабах. Уже вблизи магазина чувствуется восхитительный аромат трав и цветов. Люблю даже просто проходить мимо. Люда

Люда 23.09.2018

Косметика компании нравится, часто покупала ее в подарок. Нравится и атмосфера в магазинчиках - очень уютно, милые, ненавязчивые и доброжелательные девушки-консультанты... Но ОЧЕНЬ не понравилось, что придя за обещанным ПОДАРКОМ (!) при покупке ЛЮБОЙ вещи, мне было сообщено уже у кассы, что мыло и пр. не считается любым продуктом (!). Своеобразное представление о подарках и об ответственности за свои слова у руководства компании. В моих глазах имидж компании после двух таких эпизодов пошатнулся, и уже вряд ли пойду в следующий раз. Хотя косметика неплохая. Ольга

Ольга 07.07.2017

Была в отеле, там все для личной гигиены и приятного отдыха :) было от Loccitane. Я влюбилась! Необычный аромат, стильная упаковка и качество. По приезду домой при первой же встрече с этим магазином купила себе пару продуктов. Расходуются экономно и доставляют море удовольствия!)) Не пожалеете потраченных денег Мария

Мария 21.09.2016

Да, через интернет спокойно заказываешь то, что нужно сейчас тебе из косметики. Локситан нравится, стараюсь по скидкам покупать, заграницей дешевле продукция продаётся. В магазинах продавцы часто уговаривали купить то, что мне не совсем было нужно, приходя домой расстраивалась, теперь только через интернет буду покупать. А да, в магазине жалеют всё время пробники, либо не дают. Лариса

Лариса 02.02.2016