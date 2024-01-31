Купоны и промокоды «Л'Окситан»
Активные купоны и промокоды «Л'Окситан» январь 2024
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Отзывы покупателей
Восхитительная косметика! Травы, ягодки, запах Прованса и рассвета. Все натуральное, а главное – необычное. Люблю иногда зайти, посмотреть новинки.
- Юлия
- 30.09.2018
Самое главное – это натуральный состав. Здесь он во всех средствах: кремах, тониках и скрабах. Уже вблизи магазина чувствуется восхитительный аромат трав и цветов. Люблю даже просто проходить мимо.
- Люда
- 23.09.2018
Косметика компании нравится, часто покупала ее в подарок. Нравится и атмосфера в магазинчиках - очень уютно, милые, ненавязчивые и доброжелательные девушки-консультанты... Но ОЧЕНЬ не понравилось, что придя за обещанным ПОДАРКОМ (!) при покупке ЛЮБОЙ вещи, мне было сообщено уже у кассы, что мыло и пр. не считается любым продуктом (!). Своеобразное представление о подарках и об ответственности за свои слова у руководства компании. В моих глазах имидж компании после двух таких эпизодов пошатнулся, и уже вряд ли пойду в следующий раз. Хотя косметика неплохая.
- Ольга
- 07.07.2017
Была в отеле, там все для личной гигиены и приятного отдыха :) было от Loccitane. Я влюбилась! Необычный аромат, стильная упаковка и качество. По приезду домой при первой же встрече с этим магазином купила себе пару продуктов. Расходуются экономно и доставляют море удовольствия!)) Не пожалеете потраченных денег
- Мария
- 21.09.2016
Да, через интернет спокойно заказываешь то, что нужно сейчас тебе из косметики. Локситан нравится, стараюсь по скидкам покупать, заграницей дешевле продукция продаётся. В магазинах продавцы часто уговаривали купить то, что мне не совсем было нужно, приходя домой расстраивалась, теперь только через интернет буду покупать. А да, в магазине жалеют всё время пробники, либо не дают.
- Лариса
- 02.02.2016
Продукцию этой компании я люблю, хотя и редко покупаю - цены слишком взвинчены. Качество мне нравится, косметика приятная, хорошо пахнет, при заказе часто полагаются пробники и миниатюры - можно найти для себя еще что-нибудь интересное. Заказываю ее периодически и чаще именно через интернет, потому что тут можно спокойно выбрать все,что понравится. В розничный магазин заходила пару раз, продавщица буквально ходила за мной по пятам,подсовывая мне в руки какие-то не нужные мне товары, ужасно раздражающий назойливый и наглый сервис.
- Аня
- 25.07.2015