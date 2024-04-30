«Скоро Пицца» предлагает свежую готовую еду с гарантированной доставкой в течение 45 минут. В онлайн-меню тебя ждут любимые горячие блюда с разнообразным составом. При заказе ты сможешь выбрать тип бортика и желаемый размер. В карточке каждого товара перечислены ингредиенты и указан вес продукта. Кроме того, в продаже есть десерты, салаты, напитки и закуски. Доступны разные способы оплаты: как банковской картой, так и электронными деньгами. Заявки принимаются на сайте, по телефону колл-центра и в фирменном мобильном приложении. Воспользуйся актуальными предложениями компании и сэкономь значительную сумму при покупке! Мы подготовили для тебя список действующих акций. Промокоды «Скоро Пицца» за апрель 2024 года обеспечат тебе максимальную выгоду без лишних хлопот! Изучай варианты и применяй их, чтобы получать скидки, бонусы и подарки!

Подробнее Скрыть