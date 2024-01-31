Сеть ресторанов «По Чесноку» представлена во многих крупных городах России. Тебя ждут изысканные блюда, созданные профессиональными шеф-поварами. В меню ты найдешь закуски, поке, салаты, горячее, десерты и супы. Для тех, кто предпочитает сытную мясную пищу, предусмотрены сочные стейки, бургеры и шашлыки. Все еда приготовлена только из свежих и проверенных ингредиентов. Ты сможешь оформить доставку обедов и ужинов на дом или в офис с помощью фирменного мобильного приложения. Обрати внимание на действующие акции: авторы проекта постоянно радуют клиентов специальными предложениями, благодаря которым ты сэкономишь ощутимую сумму! В нашем каталоге размещены промокоды «По Чесноку» за январь 2024 года. Они дают право на получение отличной скидки или бонусного вознаграждения. Следи за обновлениями на этой странице и оформляй заказы на выгодных условиях!

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