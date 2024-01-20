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Акции и промокоды Puzzle English

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Отзывы покупателей

До определенного момента я знал необходимые 10-15 фраз, чтобы не чувствовать совсем уж ущербным во время отпуска за границей. Я работаю в отделе закупок, недавно стали работать с иностранным поставщиком напрямую. Теперь приходится разбираться в прайсах на английском, а иногда и письма писать. Возможно, в будущем и прямое общение потребуется. Тут я и стал думать, как по-быстрому хоть немного подтянуть английский. Как вы понимаете, загрузка по работе никуда не ушла, семейные обязанности тоже. Встал вопрос, когда же им заниматься? Время было только по вечерам или рано с утра до работы. Так и началось мое знакомство с сайтом Puzzle English. Спустя три месяца часовых занятий по вечерам я заметил первые улучшения: стал понимать структуру грамматики, запоминать слова, даже воспринимать на слух. Если раньше все электронные письма по работе переводил только через гугл, то теперь изредка смотрю отдельные слова (в основном профессиональные термины, которых не встретить на сайте). Да и в недавней поездке в Италию ориентироваться было куда проще. Так что тем, кто еще скептически относится к изучению языка онлайн, рекомендую. Работает, проверено на себе!

  • Петр
  • 25.05.2016

Давно искала способ потренировать свой английский. Абонемент по промо-акции мне достался почти за условные деньги) Очень интересный способ изучения на мой взгляд. Расскажу,для начала, о плюсах, которых у сервиса довольно много. Во-первых. сами аудиопазлы - такого я еще не встречала, во вторых,очень много аудиофайлов для тренировки восприятия речи от носителей языка, в третьих, интересные рассылки о тонкостях речи, о которых обычно не пишут в учебниках, в пятых, лексика современная, как раз необходимая для правильного понимания и адекватной речи. Еще я бы выделила в плюс большое количество грамматики, поскольку некоторые сервисы вообще ее не предлагают и наличие приложения для смартфона, то есть заниматься можно где угодно. Теперь о минусах - грамматики маловато, все же, мало упражнений на тренировку письменной речи, тренировки разговорной речи нет вообще,как и взаимодействия с другими людьми, программа больше рассчитана на тренировку понимания речи, сертификат сайта веса не имеет. Теперь о выводах) Думаю, этот сайт хорош для тех, кто уже довольно хорошо знает английский, и хочет усовершенствовать свои навыки, хотя там есть режим учитель, но не сказала бы, что для начинающих это было бы легко, сайт подойдет больше для себя, контроля за выполнением заданий нет, так что он для людей самоорганизованных.

  • Дана
  • 16.11.2015
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