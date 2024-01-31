Это страница сервиса Lite
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Если тебя интересует сервис YouDrive (СитиДрайв), перейди на страницу YouDrive
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С помощью сервиса Lite (ранее – YouDrive Lite) ты можешь взять напрокат стильные, маневренные и быстрые электросамокаты. Чтобы воспользоваться услугой, скачай мобильное приложение, зарегистрируйся в системе и выбери подходящее транспортное средство на онлайн-карте. Добравшись до него, отсканируй QR-код и открой bluetooth-замок.
Организаторы позаботились о комфорте клиентов. Самокат не нужно заряжать: специалисты компании сделают это за тебя! Поминутная тарификация позволяет платить только за реальное время поездки.
Желаешь опробовать оригинальный способ передвижения по городу? Мы поможем сделать это с минимальными затратами! Получи скидку на первую поездку на электросамокате, использовав один из действующих промокодов Lite за январь 2024 года. Обращаем внимание на то, что предложение актуально только для новых клиентов.