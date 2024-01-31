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Промокоды «Боско Аутлет»

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Отзывы покупателей

Давно заказываю одежду в этом магазине, качество товара меня устраивает. Бывали не приятные случаи, когда заказ подтверждали, но товара не было в наличии. А оплата уже прошла, ждала возвращения средств. Есть ощущение, что качество сервиса поменялось, но разнообразие товаров и ценник радует несомненно.

  • Вероника
  • 22.08.2017
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