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Промокоды на скидку «Теле2»

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Отзывы покупателей

Уже больше десяти лет пользуюсь одним тарифом. Вряд ли какой-то другой оператор может похвастаться таким постоянством в обслуживании. Хотя дочь утверждает, что новые предложения уже намного лучше.

  • Артем
  • 01.10.2018

В интернет-магазине Теле2 оформил покупку смартфона Haier, о котором узнал на сайте акций к Черной Пятнице. Скидку мне зачли во время активации промокода при оформлении заказа в интернет-магазине. У них есть еще предложение по бесплатной доставке заказов с сайта, но мне удобнее было самому забрать. Всем остался доволен. Здорово, что все промокоды на сайте бесплатные, и что можно среди множества предложений от магазинов выбрать то, что тебе нужно. Спасибо за удобный сервис!

  • Валентин
  • 27.11.2017

Пользуюсь Теле2 вот уже лет 10. Очень довольна. Так же приятно, что этот оператор, не смотря на общее повышение цен, сохраняет свои тарифы на доступном уровне при высоком качестве связи.

  • Адель
  • 29.08.2016
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Информация о магазине Tele2

Черная пятница в «Теле2»

Международная телекоммуникационная компания «Теле2» к Черной пятнице ежегодно готовит для вас ряд приятных акций: бонусы на карту, бесплатные тест-драйвы тарифов или скидки на покупку смартфонов. Следите за обновлениями акционных предложений, приуроченных к Black Friday, и получайте шанс ощутимо сэкономить на услугах любимого оператора связи. Чтобы поучаствовать в выбранной акции, выберите интересующий вас промокод на нашем сервисе бесплатных купонов promokodus.com и перейдите на сайт магазина. Введите промокод в специальное поле в «Корзине» при оформлении заказа и получите скидку.

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«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!