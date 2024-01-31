Уже больше десяти лет пользуюсь одним тарифом. Вряд ли какой-то другой оператор может похвастаться таким постоянством в обслуживании. Хотя дочь утверждает, что новые предложения уже намного лучше.

В интернет-магазине Теле2 оформил покупку смартфона Haier, о котором узнал на сайте акций к Черной Пятнице. Скидку мне зачли во время активации промокода при оформлении заказа в интернет-магазине. У них есть еще предложение по бесплатной доставке заказов с сайта, но мне удобнее было самому забрать. Всем остался доволен. Здорово, что все промокоды на сайте бесплатные, и что можно среди множества предложений от магазинов выбрать то, что тебе нужно. Спасибо за удобный сервис!