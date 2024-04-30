Компания «Сити-Рент» предлагает вам воспользоваться услугами каршеринга. Загрузите на смартфон фирменное приложение, заполните анкету и найдите свободную машину на онлайн-карте. Парк сервиса представлен стильными иномарками с дополнительными удобствами для водителя и пассажиров. Главное преимущество поминутной и посуточной аренды – отсутствие лишних затрат. Вам не придется самостоятельно заправлять и мыть машину: эти заботы компания берет на себя. После завершения поездки авто можно оставить на любой площадке, отмеченной в приложении. Перемещайтесь по городу с максимальным комфортом и без ущерба для своего бюджета! Чтобы экономить по максимуму, применяйте эксклюзивные промокоды на каршеринг «Сити-Рент» за апрель 2024 года. Внизу данной страницы размещаются актуальные купоны, которые можно активировать прямо сейчас.

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