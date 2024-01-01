Где я?

Мы крупный сайт-сервис, с помощью которого ты сможешь узнать о последних актуальных акциях популярных магазинов, сервисов, игр и мобильных приложений и в дальнейшем использовать промокоды на скидку, чтобы получить максимальную выгоду.

Что такое промокод?

Промокод это, как правило, какое-то слово или случайный набор букв и цифр, который дает тебе возможность получить дополнительную скидку, бесплатную доставку или приятный подарок.

Где взять промокод?

Чтобы получить промокод, найди интересующий тебя магазин в разделе «Все магазины» или с помощью поиска вверху страницы перейди на страницу магазина на нашем сайте, а затем нажми зеленую кнопку «Открыть купон» – промокод откроется в новой странице, откуда ты сможешь его скопировать и использовать при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.

Как использовать промокод?

Промокод можно применить в интернет-магазине на одном из этапов оформления покупки: чаще всего непосредственно в разделе «Корзина» или на финальном шаге подтверждения заказа. Там ты сможешь увидеть одноименное поле «Промокод» или поле со схожим названием: «Секретное слово», «Волшебное слово», «Код акции» и т. д. Введи в это поле полученный на страницах нашего сайта промокод и нажми кнопку «Применить», если она есть. После этого заверши оформление заказа.

Если ты не нашел поле «Промокод» или аналогичное, но видишь поле «Комментарий к заказу», то укажи промокод там – менеджер интернет-магазина самостоятельно применит промокод к твоему заказу.

Безопасно ли использовать представленные промокоды?

Да, использование промокодов абсолютно безопасно. Интернет-магазины сами постоянно проводят различные акции, где размещают промокоды или выдают персональные промокоды сайтам-партнерам (к числу которых относится и наш сайт), таким образом, приветствуют и одобряют их использование.

Это всё бесплатно?

Да, все наши промокоды бесплатные и находятся в открытом доступе.

Откуда вы берете промокоды?

Часть промокодов нам напрямую предоставляют владельцы интернет-магазинов, что-то нам присылают пользователи, а что-то мы разыскиваем на просторах интернета. Всю найденную информацию мы собираем на странице магазина и постоянно следим за ее актуальностью!

Как добавить промокод?

Если ты нашел промокод, которого еще нет на сайте, то ты можешь прислать его через форму обратной связи, и мы обязательно добавим его, если он работает. В сообщении укажи магазин, для которого действует промокод, а также (если тебе это известно) дату окончания действия промокода и дополнительные условия использования (минимальную сумму заказа, ограничения на категорию товаров и т. д.) Если ты не знаешь всей этой информации, то можно просто прислать промокод, указав магазин, к которому он относится, и всю остальную информацию мы найдем сами :)

Я добавил промокод, но он не появился на сайте. Почему?

Вероятнее всего, твой промокод еще не прошел модерацию администратора. Сразу после ее завершения промокод появится на сайте.

Я скопировал промокод, а он не сработал. Что мне делать?

Ты можешь написать нам на эл. почту support@promokodus.com с указанием конкретного магазина и акции, для которой у тебя не сработал промокод. Мы обязательно поможем.

Открыл купон, а в поле «Промокод» сам промокод отсутствует. Что это значит?

Это значит, что для участия в данной акции и получения указанной скидки или подарка ввод промокода не нужен.

Искал промокод для интернет-магазина/сервиса/игры и попал к вам на сайт, но промокода так и не нашел. Вы пытаетесь ввести людей в заблуждение?

Мы никого не пытаемся ввести в заблуждение, просто на данный момент в этом магазине/сервисе/игре отсутствуют актуальные промокоды и есть только акции, которые доступны без их использования. Однако это не означает, что у нас не бывает нужных тебе промокодов :) Советуем регулярно посещать наш сайт и следить за обновлениями. Они происходят постоянно.



Сколько раз я могу воспользоваться промокодом, который скопировал?

Промокодом ты можешь воспользоваться неограниченное количество раз, пока его срок действия не окончен, если только иные условия его использования не указаны в описании акции. Например, если промокод действует только на первую покупку, то повторно ты его использовать уже не сможешь. Если же промокод действует не только для новых покупателей, то, соблюдая все условия акции, ты можешь воспользоваться этим же промокодом при повторном заказе, пока срок его действия не закончится.

Каким образом я могу узнать о самых крутых акциях и промокодах?

Для этого тебе достаточно выбрать любой из предложенных вариантов оповещения:

подписаться на нашу e-mail-рассылку (эксклюзивные промокоды и лучшие акции 2 раза в неделю);

вступить в нашу группу на сайте «ВКонтакте» .

А лучше и то и другое :)