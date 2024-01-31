«Румянцев» – сервис доставки горячей выпечки и нежнейшей пиццы. В онлайн-меню вы найдете большой выбор осетинских и русских пирогов с разнообразными начинками. Универсальное блюдо, приготовленное по традиционным рецептам, непременно порадует ваших гостей и станет настоящим украшением стола на торжественном мероприятии или дружеской вечеринке! Вас также ждет широкий ассортимент суши, роллов, супов, бургеров и салатов. В продаже есть прохладительные напитки и десерты. Вы сможете оформить заказ по телефону, на сайте или в приложении для смартфона. Служба поддержки работает круглосуточно. Принимается оплата наличными и картой. Акционные предложения компании помогут вам сэкономить на покупке значительную сумму! В нашем каталоге размещены промокоды «Румянцев» за январь 2024 года. Применяйте их при подаче заявки и получите скидку или приятный бонус!

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