Экономим с умом в «Кари»

В магазинах сети Kari найдется обувь и подходящие аксессуары на любой случай. Более 1000 торговых точек в разных городах и виртуальный бутик ждут покупателей. Можно выбрать и забронировать желаемую модель в нужном цвете и размере на сайте, а выкупить ее в ближайшем салоне. Фирма напрямую сотрудничает с крупными производителями, поэтому вас приятно удивит сочетание высокого качества и низкой цены товара. Компания предлагает длительную гарантию на продукцию и упрощенную схему возврата покупки. Чтобы любимые клиенты всегда выглядели первоклассно, на сайте собраны советы о том, как чистить и хранить обувь, а также выложены обзоры модных тенденций и фотогиды по стилю.

Ассортимент «Кари»

В каталоге Kari вы найдете не только обувь на любой вкус (от модных новинок до нестареющей классики), но и брендовые аксессуары.

Ассортимент включает в себя несколько категорий товаров:

женская обувь (сабо, босоножки, эспадрильи, кроссовки, мокасины, ботильоны, резиновые, дутые и кожаные сапоги, обувь для дома, спорта, пляжного отдыха);

мужская обувь (полусапоги, туфли, полуботинки, кеды, слипоны, шлепанцы и тапочки);

рюкзаки, кейсы для ноутбуков, сумки, клатчи;

детская одежда и обувь на любой возраст, игрушки, спортивный инвентарь, предметы для гигиены, кормления, перевозки;

колготки, носки, нижнее белье;

зонты, перчатки, часы, шарфы, головные уборы, ремни, кошельки;

аксессуары и средства по уходу (шнурки, стельки, щетки, обувная косметика);

ювелирные украшения (браслеты, кольца, цепочки, серьги, подвески).

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Скидка или бонус в «Кари»

Выбирайте обувь мечты и не беспокойтесь о своем бюджете. Сэкономить на покупках в Kari помогут наши «лайфхаки».

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Как использовать промокод от «Кари»?

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Ознакомьтесь со списком предложений на данной странице. Обратите внимание: каждый код, купон, скидка или акция, опубликованные здесь, имеют ограниченный срок действия. Выберите подходящий код «Кари» и нажмите кнопку «Открыть купон». Во всплывающем окне появится шифр, который нужно скопировать. На этой странице собраны также спецпредложения, для активации которых не нужен промокод. Нажмите «Перейти к акции», и система перенаправит вас по интернет-адресу магазина «Кари». Перейдите на сайт онлайн-бутика Kari.com. Вы можете сделать это в один клик, нажав кнопку «На сайт» на данной странице. Выберите предметы из каталога, используя поле «Поиск», посетите также тематические разделы «Распродажа» и «Новинки». На страничке позиции, которую вы хотите заказать, нажмите кнопку «Добавить в корзину». Перейдите в «Корзину», еще раз перепроверьте цвет и размер выбранной модели. Удостоверьтесь, что все партнерские карты привязаны к аккаунту, с которого совершается покупка. Введите промокод в специальное поле, нажмите кнопку «Применить». Выберите способ доставки. После этого будет учтена каждая действующая акция, скидка и купон, программа автоматически пересчитает цену. Завершите процедуру нажатием кнопки «Оформить заказ» и ждите момента, когда сможете получить вашу обувь от «Кари». Если вы уже выбрали сумку, детскую одежду, обувь или аксессуар в магазине Kari, команда Promokodus готова помочь вам сэкономить. Действующие промокоды «Кари» ждут вас на нашем сайте каждый день. Заглядывайте сюда за свежими секретными предложениями. Покупайте всё, что пожелаете, по разумным ценам!

Черная пятница в Kari

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