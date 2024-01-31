Купоны и промокоды «Кари»
Активные купоны и промокоды Kari январь 2024
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Отзывы покупателей
К концу сезона попала на зимнюю распродажу, удалось взять симпатичные сапожки всего за 4500. У меня ещё промокод появился, теперь жду, когда в каталоге на сайте появится что-нибудь интересное. Люблю Кари!
- Юлия
- 08.02.2019
Обожаю обувь, особенно кроссовки. У меня в гардеробе их более 25 штук. Никогда не могу удержаться и покупаю новые. Магазин Кари со своими промокодами помогает мне сэкономить.
- Егор
- 17.12.2018
Для себя поняла, что раз на раз в отношении этой сети не приходится. В целом, глупо ждать нереального качества от обуви такой цены, но всё равно почему-то ждёшь... Много раз делала покупки в "Кари": с некоторыми балетками расставаться не хотела совершенно (носила до победного), какую-то обувь не смогла надеть больше 2-х раз, какая-то развалилась через неделю носки. В общем, не угадаешь. С другой стороны, если обувь будет отлично носиться - это плюс, если развалится - не так обидно, потому что цены низкие.
- Юлия
- 19.01.2018
Раньше я пачками покупала лотерейные билеты, в надежде выиграть кучу денег и купить что-то ценное. Но мне не везло, и только позже я перестала верить в сказки и стала реалистом, экономя на акциях и скидках. Сюрпризом стала для меня эта Черная пятница, благодаря купонам с промокодами. Осенние ботильоны и зимние сапоги по очень низкой цене – вот что я считаю настоящим женским призом. Забирала в магазине и таяла от счастья. Но даже и на сайте Кари есть розыгрыши призов, где я, конечно же, приняла участие. Повезет-не повезет, это уже не важно, а вот подобные акции я уж точно не пропущу.
- Лара
- 27.11.2017
Невозможно дешево! еще эти акции - пара в подарок! Я, честно говоря, давно решила для себя, что лучше купить 5 пар недорогих босоножек, чем одну брендовую. Относила лето, очень довольна! У одной модельки брак выявился почти сразу. Вернула - без проблем. Теперь на осень присматриваю))
- Наталья
- 05.10.2016
Красивая и качественная обувь в магазине Кари. Большой выбор размеров и фасонов. Редко когда ухожу без покупки, ведь цены просто класс! Еще больше экономить помогает карта Кари, с ее помощью можно накапливать баллы и оплачивать ими часть покупки, либо получить скидки до 30%! Обуваемся там всей семьей и очень довольны.
- Алина
- 21.09.2016
Сейчас все очень дорожает, и обувь это не обошло стороной. Но в магазинах Кари есть очень хорошая штука-карта, которая со скидка до 30%. Такую замануху считаю очень даже выгодной! Отличные модели, шикарнейшое качество и приятные глазу и карману цены. Рекомендую всем задуматься и заглянуть в эти магазины. Мое мнение такое что цены и качество на уровне, очень клиентоориентированная фирма. Да и отзывы кари хорошие.
- Алефтина
- 10.06.2016
Отличные модели, шикарнейшое качество и приятные глазу и карману цены. Сейчас все очень дорожает, и обувь это не обошло стороной. Но в магазинах Кари есть очень хорошая штука-карта, которая дает тебе колоссальное преимущество перед другими магазинами-это скидка до 30% от стоимости. Такую замануху считаю очень даже выгодной! Интерьеры магазинов меня лично не смущают, сам взял померил и убрал. И никто пере тобой с кривыми лицами не ходит что ты ничего не купил а столько всего перемерил;;))))) Итог рекомендую всем задуматься и заглянуть в эти магазины. Мое мнение такое что цены и качество на уровне, очень клиентоориентированная фирма.
- Алефтина
- 26.05.2016
Люблю эти магазины. И мое мнение о них не изменится. Отзывы всякие можно увидеть в интернете, но считаю, что это лучшие магазины в сегменте соотношение где еще можно цена-качество. Ну где еще такой огромный выбор и не столь высокие цены? Да, сейчас цены кусаются везде, но в других магазинах они вообще можно сказать неподъемные (босоножки стоят от 4 т.р.). А тут еще и бонусная карта по которой если есть баллы скидка будет до 30%. И к обуви сразу можно все сопутствующие товары подобрать. В общем, мой отзыв носит только положительные нотки. Процветания этим магазинам!!!
- Яна
- 18.05.2016
Покупала обувь в г Москва, сейчас кризис и поэтому надеялись найти бюджетный вариант для себя и детей. в итоге каким то образом зарулили в этот мазагин яркая вывеска, реклама. оказалось что здесь можно найти не только хорошие цены но и большой ассортимент! выбрали для всех по паре, а на кассе оказалось что попали под акцию))) в итоге заплатили только за две, вторая со скидкой а третья так вообще в подарок)) Вообщим теперь всем рукомендую и сама туда хожу. такой вот отзыв о магазина кари
- Лиза
- 17.11.2015
Информация о магазине Kari
Экономим с умом в «Кари»
В магазинах сети Kari найдется обувь и подходящие аксессуары на любой случай. Более 1000 торговых точек в разных городах и виртуальный бутик ждут покупателей. Можно выбрать и забронировать желаемую модель в нужном цвете и размере на сайте, а выкупить ее в ближайшем салоне. Фирма напрямую сотрудничает с крупными производителями, поэтому вас приятно удивит сочетание высокого качества и низкой цены товара. Компания предлагает длительную гарантию на продукцию и упрощенную схему возврата покупки. Чтобы любимые клиенты всегда выглядели первоклассно, на сайте собраны советы о том, как чистить и хранить обувь, а также выложены обзоры модных тенденций и фотогиды по стилю.
Ассортимент «Кари»
В каталоге Kari вы найдете не только обувь на любой вкус (от модных новинок до нестареющей классики), но и брендовые аксессуары.
Ассортимент включает в себя несколько категорий товаров:
- женская обувь (сабо, босоножки, эспадрильи, кроссовки, мокасины, ботильоны, резиновые, дутые и кожаные сапоги, обувь для дома, спорта, пляжного отдыха);
- мужская обувь (полусапоги, туфли, полуботинки, кеды, слипоны, шлепанцы и тапочки);
- рюкзаки, кейсы для ноутбуков, сумки, клатчи;
- детская одежда и обувь на любой возраст, игрушки, спортивный инвентарь, предметы для гигиены, кормления, перевозки;
- колготки, носки, нижнее белье;
- зонты, перчатки, часы, шарфы, головные уборы, ремни, кошельки;
- аксессуары и средства по уходу (шнурки, стельки, щетки, обувная косметика);
- ювелирные украшения (браслеты, кольца, цепочки, серьги, подвески).
Выгодный бонус для клиентов! На сайте и в розничных магазинах постоянно присутствуют скидки, распродажи или акции. С ними цена на брендовую продукцию Pierre Cardin, Alessio Nesca, Daniele Patrici значительно снижается. Оригинальные подарочные сертификаты различного номинала – легкий способ подарить вашим близким или коллегам именно то, о чем они мечтают. И не забывайте про специальный промокод на обувь и дополнительные предметы, который сделает шопинг выгодным и приятным.
Скидка или бонус в «Кари»
Выбирайте обувь мечты и не беспокойтесь о своем бюджете. Сэкономить на покупках в Kari помогут наши «лайфхаки».
- Обращайте внимание на раздел «Распродажа»: здесь собраны детские вещи и игрушки, аксессуары и кожгалантерея, а также обувь, скидка на которую может составлять более половины изначальной стоимости. Перед заказом внимательно проверьте наличие необходимого цвета и размера у выбранной модели.
- Каждая акция публикуется на главной странице онлайн-бутика, информация дублируется во всех группах магазина в социальных сетях. Кроме того, здесь регулярно проводятся конкурсы «репостов», розыгрыши ценных подарков. Подпишитесь на обновления, и вы будете в курсе самых свежих новостей от «Кари».
- Присоединяйтесь к программе бонусов Kari Club. С помощью клубной карты можно копить бонусные баллы, тратить их на следующие приобретения, получать кешбэк у партнеров MasterCard.
- Используйте секретный промокод с данной страницы. Каждый код проверен сервисом Promokodus и гарантирует снижение стоимости, получение приятного бонуса или подарка.
- Зарегистрируйтесь в бонус-программе «Спасибо от Сбербанка». Вы сможете копить и тратить баллы, в том числе полученные от других покупок.
- Оформите карту MasterCard от «Билайн» и оплачивайте ею покупки. Итоговая скидка от накопленных баллов может быть равна почти полной стоимости товара.
- Вступите в программу лояльности «Город» и откройте карту «Тройка». Получайте бонусы за покупки в «Кари» и обменивайте их на дисконт. Оплачивать приобретения можно в рассрочку без переплаты с помощью сервисов Revo и «ФИНМОЛЛ», карт «Халва», «Совесть» и Home Credit Bank.
Как использовать промокод от «Кари»?
Вы собрались купить обувь на Kari.com и использовать код, но не знаете, как это сделать? Каждый уникальный промокод состоит из цифр и букв. При его активации в разделе «Корзина» автоматически применяется особая скидка или секретная акция. Promokodus создал подробную инструкцию по применению купонов.
- Ознакомьтесь со списком предложений на данной странице. Обратите внимание: каждый код, купон, скидка или акция, опубликованные здесь, имеют ограниченный срок действия.
- Выберите подходящий код «Кари» и нажмите кнопку «Открыть купон».
- Во всплывающем окне появится шифр, который нужно скопировать.
- На этой странице собраны также спецпредложения, для активации которых не нужен промокод. Нажмите «Перейти к акции», и система перенаправит вас по интернет-адресу магазина «Кари».
- Перейдите на сайт онлайн-бутика Kari.com. Вы можете сделать это в один клик, нажав кнопку «На сайт» на данной странице.
- Выберите предметы из каталога, используя поле «Поиск», посетите также тематические разделы «Распродажа» и «Новинки».
- На страничке позиции, которую вы хотите заказать, нажмите кнопку «Добавить в корзину».
- Перейдите в «Корзину», еще раз перепроверьте цвет и размер выбранной модели.
- Удостоверьтесь, что все партнерские карты привязаны к аккаунту, с которого совершается покупка.
- Введите промокод в специальное поле, нажмите кнопку «Применить».
- Выберите способ доставки. После этого будет учтена каждая действующая акция, скидка и купон, программа автоматически пересчитает цену.
- Завершите процедуру нажатием кнопки «Оформить заказ» и ждите момента, когда сможете получить вашу обувь от «Кари». Если вы уже выбрали сумку, детскую одежду, обувь или аксессуар в магазине Kari, команда Promokodus готова помочь вам сэкономить. Действующие промокоды «Кари» ждут вас на нашем сайте каждый день. Заглядывайте сюда за свежими секретными предложениями. Покупайте всё, что пожелаете, по разумным ценам!
Черная пятница в Kari
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