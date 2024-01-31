«Путевка.ком» – сервис для тех, кто планирует отдых на российских и зарубежных курортах. На сайте можно забронировать проживание в пансионате или санатории, выбрать подходящий тур от надежного оператора или заказать билеты по демократичной цене. Пользователям доступен рейтинг, который складывается из количества покупок и реальных отзывов туристов. В каталоге есть удобный фильтр по типу лечения, направлению, продолжительности пребывания и другим условиям. Персональный менеджер ответит на вопросы и подготовит необходимые документы. Эксперты горячей линии работают круглосуточно. Принимается оплата пластиковой картой, по счету или через приложение банка. Ищешь способы сэкономить отпускной бюджет? Воспользуйся выгодными предложениями, чтобы получить ощутимую скидку или приятный бонус! Изучай акции на этой странице, выбирай из списка купоны и ваучеры «Путевка» за январь 2024 года и активируй их при заказе!

Подробнее Скрыть