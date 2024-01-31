Обедай и ужинай с «КвикФуд» в Брянске и Орле. Этот ресторан доставки готовой еды всегда порадует тебя ассортиментом и ценами. В каталоге ты найдешь пиццы и роллы с разнообразными начинками, классические суши, горячие блюда и закуски, десерты и напитки – голодным точно не останешься. Заказывай онлайн или по телефону, и вежливый оператор оперативно укомплектует заказ и отправит по нужному адресу. Заведение отличается большими порциями, качественными и свежими ингредиентами и классными сбалансированными рецептами. Доставка осуществляется быстро, в течение часа-полутора, бесплатно по достижении минимальной суммы покупок. Есть опция самовывоза, если так удобно клиенту. Оплачивай сразу на сайте или курьеру при получении. Пользуйся мобильным приложением для телефона для большего комфорта. А с нашими промокодами «Квикфуд» («Квик фуд») за январь 2024 года можно неплохо сэкономить! Активируй их при заказе, и лови выгоду.

Подробнее Скрыть