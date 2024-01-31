Не знаешь, как себя развлечь? Театр клоунады «Лицедеи» ждет новых зрителей. Здесь ты найдешь всегда смешные и яркие выступления замечательных и известных уже далеко не только в России актеров жанра. Команда состоит из десятка профессиональных актеров-клоунов, для знакомства с ними на странице размещены фотографии. Про проект и каждого исполнителя написано несколько важных строк. На сегодня в их репертуаре не меньше пятнадцати оригинальных представлений. Большой и удобный зрительный зал позволит в полной мере насладиться зрелищем. Есть интересная возможность посетить экскурсию по театру. Также существует опция заказать выступление на праздник. В афише найдутся представления, доступные по «Пушкинской карте». Подними себе и близким настроение отличным спектаклем. Активируй промокоды «Лицедеи» за январь 2024 года, получай снижение цены и смейся от души.

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