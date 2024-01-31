Купоны и промокоды «МИФ»
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Отзывы покупателей
Купил в своё арт-пространство раскраски для взрослых мелким оптом. Дали хороший дисконт, приятный подарок и промокод на следующую покупку. Доволен сервисом.
- Борис Т.
- 26.01.2019
У меня тоже глаза разбегаются когда я захожу в магазин или на сайт...такие обложки привлекательные! Прям хочется раскупить все!) У меня уже целый список книг для покупки образовался)
- Ирина
- 18.12.2017
Это мой любимый книжный! Как зайду на сайт, глаза разбегаются, все хочу. И в подарок, и себе. Книги удивительные, их нужно читать, некоторые я бы в школьную программу включила, честно:))) И качество! Детские книжки чудо какие красивые! По поводу обслуживания у меня никаких нареканий, я, правда, иву в СПб, здесь с доставкой проще, наверно, но все оперативно, в срок. А теперь еще постоянно скидки приятные и бонусы к заказу - радует издательство, спасибо!
- Наталья
- 09.11.2016