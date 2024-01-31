«Вкусно Хаус» – службы доставки суши и пиццы. В онлайн-меню вас ждет огромный выбор традиционных роллов, супов, горячих блюд, салатов и закусок. Также на сайте представлен широкий ассортимент десертов, приправ и прохладительных напитков. В продаже есть готовые сеты для деловых мероприятий, вечеринок или корпоративных обедов. Курьер привезет ваш заказ сразу после приготовления или к назначенному времени. К оплате принимаются банковские карты и электронные деньги. Обратите внимание на акции и другие выгодные предложения! С их помощью вы сэкономите значительную сумму при оформлении заявки. На этой странице опубликованы промокоды «ВкусноХаус» («Вкусно Хаус») за январь 2024 года. Наш каталог регулярно пополняется интересными вариантами! Следите за обновлениями в разделе и активируйте приятные скидки или дополнительные бонусы!

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