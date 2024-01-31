Если вам срочно понадобилась сумма, которой у вас нет, «Лайм-Займ» предоставит вам ее на интересующий срок. Микрофинансовая организация максимально оперативно переведет деньги на ваш электронный кошелек или именную банковскую карту, не требуя справок о доходах. Достаточно указать паспортные данные и реквизиты. Компания предлагает разные тарифы для клиентов, есть программа лояльности для постоянных заемщиков. Удобная система SMS-оповещения позволит не забыть вовремя погасить долг. Код купона «Лайм-Займ» сделает сотрудничество с популярной МФО еще выгоднее. Просто введите специальную комбинацию при оформлении заявки на ссуду. Эксклюзивный код купона Lime Zaim за январь 2024 года необходимо активировать в указанный срок.

Подробнее Скрыть