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Муж обожает лосьон после бритья BY INTEGRALL. В Москве практически невозможно купить. Пытались заказывать через интернет, но то нет в наличии, то привозят что-то такое что без слез не взглянешь. На вашем сайте взяли купон для randewoo и заказали там со скидкой. INTEGRALL оказался самым настоящим и оригинальным!

  • Мама Джоли
  • 21.11.2014
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