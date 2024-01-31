Устал и считаешь дня до отпуска? Запланируй свой отдых на курорте у озера «Лесная Рапсодия». Различные мероприятия не дадут заскучать и наполнят день приятным времяпрепровождением. Спортивные площадки с прокатом инвентаря помогут отдыхать активно. Организуй здесь свой праздник, а для деловых событий и официальных торжеств подойдут конференц-залы. Замечательная «фишка» сервиса – бронь с оплатой через несколько дней. Маленькие дети со взрослыми проживают бесплатно. Есть разные СПА-услуги и посещение бассейна, тренажерного зала и сауны, что поможет качественно расслабиться и отдохнуть. Действует бесплатная отмена бронирования на процедуры до определенного времени. Постоянно проходят сезонные акции, только успевай ловить. Есть подарочные сертификаты. Используй промокоды на скидку «Лесная Рапсодия» за январь 2024 года и расслабляйся на природе с комфортом.

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