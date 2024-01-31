«Платформа ОФД» поможет любому клиенту цифровизировать свой бизнес и облегчить себе множество задач. В ассортименте продукции оператор фискальных данных, электронный документооборот, книга учета, проверка маркировки, отчетность в государственные органы и многое другое. Работай со всеми чеками, документами и материалами в едином удобном пространстве. Следи за акциями и покупай продукты по выгодным ценам. Все элементы имеют интеграцию в 1С, также есть возможность проводить исследования на основе аналитики и добавлять специальные предложения прямо в чеки автоматически. А сеть сервисных центров охватывает всю Россию и оперативно помогает в решении любых вопросов. Следи за актуальными новостями в блоге и будь всегда в курсе изменений в законах и работе с бумагами. А с кодами на скидку и промокодами «Платформа ОФД» за январь 2024 года такой замечательный помощник будет доступен по меньшей стоимости.

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