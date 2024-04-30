«Экспресс Ролл» – служба доставки, которая предоставляет своим клиентам широкий выбор блюд японской и итальянской кухонь, в том числе суши, роллы, сашими, темпура, удон, рамен и другие. В меню представлены как традиционные деликатесы, так и более современные ее интерпретации. Все готовится из свежих, высококачественных ингредиентов и подается в соответствии с исконными рецептами. У ресторана очень удобный формат обслуживания. Ты можешь оформить заказ с оперативной доставкой на дом или забрать их самостоятельно. Компания регулярно проводит акции, дарит подарки и предлагает выгодные предложения. Произвести оплату можно картой на сайте или наличными при получении. Скорее заказывай вкусный и сытный обед или ужин. Активируй промокоды «Экспресс Ролл» за апрель - май 2024 года и получай дополнительные скидки. Насладись любимыми позициями по привлекательным ценам в кругу близких и не переплачивай! Приятного аппетита!

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