«НДФЛка.ру» – сервис, с помощью которого можно оперативно вернуть излишне уплаченные в бюджет налоги. Сотрудники консультируют по вопросам предоставления вычетов, помогают заполнить декларацию о доходах и подать ее в нужную инстанцию. Среди прочих услуг – уменьшение срока возврата денежных средств, а также подготовка инвестиционной отчетности по деятельности трейдеров. Компания сотрудничает с крупными банками и брокерами. Платформой уже воспользовались сотни тысяч клиентов. Мобильное приложение позволяет отслеживать все операции и получать результаты в удобном формате. Пользователям доступны различные тарифные планы, от ежемесячной абонентской платы до разового обслуживания. Сэкономить при расчетах помогут действующие акции. Ищи на этой странице подходящие промокоды «НДФЛка.ру» за январь 2024 года и применяй их, чтобы получить консультацию экспертов на выгодных условиях!

Подробнее Скрыть