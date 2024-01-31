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Промокоды «Перекресток» январь 2024

Активные купоны и промокоды «Перекресток Впрок» январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень нравится доставка,курьеры очень вежливые.

  • Аня
  • 26.11.2020

В Перекрестке мы делаем покупки каждую субботу. Любим этот магазин: много товаров, цены нормальные, часто бывают скидки, мы закупаемся сразу на неделю. Последний раз использовали купон. Чек вышел на 4500 рублей, а благодаря промокоду нам сделали скидку 500 рублей, приятно. Будем пользоваться купонами чаще: выгодно получается.

  • Раиса
  • 28.03.2019

Попробовала заказывать доставку еды из Перекрёстка. У них самая удобная система, закупщики выбирают только свежие продукты, есть постоянные скидки и акции по типу «2 по цене 1». Для большой семьи выходит очень выгодно, и после работы не надо бегать по магазинам.

  • Дарина Л.
  • 01.03.2019

Беременная Мама в декрете с 2-х летним ребёнком. Это моё спасение. Нравится цена, промокоды, бесплатная доставка, наличие, быстрота, если чего-то нет, то всегда предлагают замену. Советую.

  • Надежда
  • 22.11.2018

Раньше думала, что удаленная закупка продуктов для дома – это бред. Но попробовала купоны для «Перекрестка», и мое мнение поменялось. Во-первых, это экономит время. Во-вторых, постоянно есть скидки и бонусы. Уже взяла купон на декабрь-январь и в очередной раз порадовалась своему выбору.

  • Марина
  • 21.11.2018

Независимо от времени суток захожу на сайт «Перекрестка» и заказываю необходимые товары. Продукты качественные, свежие. При оформлении заказа стараюсь подбирать соответствующие промокоды, чтобы получилось дешевле. Заявки обрабатываются довольно быстро. Сотрудники магазина могут перезванивать, уточнять некоторые детали, давать советы или предлагать дополнительные бонусы. Мне нравится этот интернет-магазин, в котором все налажено. Советую!

  • Veronika
  • 10.09.2018
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Информация о магазине «Перекресток Впрок»

Магазин, который вы полюбите!

«Перекресток» – одна из популярных торговых сетей супермаркетов и интернет-магазин. Доставку заказов выполняет собственная служба компании «Перекресток Впрок». Онлайн-гипермаркет предлагает широкий ассортимент свежих продуктов, средств для уборки, товаров для дома и дачи. Здесь ты можешь выбрать все, что тебе нужно: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, сыр и готовые блюда. Покупку можно оформить онлайн из дома или офиса, заказать товары для себя и пожилых родителей, чтобы им не пришлось носить тяжелые сумки.


«Перекресток Впрок» станет спасением, когда нет времени на походы по магазинам и ожидание в длинных очередях. Интуитивно понятный интерфейс сайта и приложения позволит легко выбрать товары высокого качества по приемлемым ценам. Компания гарантирует отличный внешний вид и свежую дату выпуска всех продуктов. Кроме того, «Перекресток» позволяет неплохо сэкономить, ведь здесь часто проходят различные акции, действуют выгодные распродажи. Ты также можешь использовать купоны и промокоды от «Перекрестка», чтобы получить бесплатную доставку, скидку и подарки.

Доставка и логистика – в приоритете!

Не только скидки являются визитной карточкой «Перекрестка»: магазин славится быстрой доставкой товаров, работает без выходных. Оформляя заявку до полудня вы получите товары сегодня, если позднее, то на следующий день. Курьерская служба осуществляет доставку при заказе от определенной суммы, а в некоторых случаях товары привезут бесплатно!


Для транспортировки используют специальные контейнеры, поддерживающие температурный режим, препятствующие деформации товаров. Поэтому даже после транспортировки на дальние расстояния ваш заказ приедет в надлежащем виде.


Если желаемых позиций не окажется в наличии, их заменят на аналогичные, согласовав предварительно с вами. Поэтому важно указать действующий телефон и быть на связи. Среднее время доставки 60 минут, оно может изменяться в зависимости от загруженности курьеров. Точное время ты увидишь при оформлении заказа.


Помимо экспресс-доставки есть услуга самовывоза. В этом случае сборка выполняется бесплатно, ты оплатишь только фактическую стоимость товаров. Это способ актуален если нет времени стоять в очередях, вы проезжаете мимо магазина или заказываете алкоголь. Согласно законодательству России алкогольные напитки нельзя заказывать с доставкой на дом. В этом случае ты сам оплачиваешь собранный заказ на кассе наличными или по карте.


Рассчитаться за доставку и товары онлайн можно только банковской карточкой МИР, Visa, Mastercard. Если ты участник бонусной программы, то можешь оплатить баллами часть стоимости покупки.

Программа лояльности и клуб «Перекресток»

Если ты предпочитаешь экономить на покупках продуктов, тогда тебя обязательно заинтересует программа лояльности клуба «Перекресток». Она предусматривает несколько вариантов накопления баллов на бонусной карте «Перекресток» или с помощью кобрендинговых карт банков-партнеров.


За каждые потраченные 10 рублей клиенты получают 1 балл, за исключением товаров, реализуемых со скидкой. Повышенный кешбэк начисляется за покупку продуктов из «любимых категорий». Их нужно предварительно выбрать в «Личном кабинете» мобильного приложения или на сайте компании. Дополнительные баллы могут быть начислены за выполнения определенных действий, например, за подписку на рассылку, и в рамках других рекламных акций.


Накопленными баллами можно оплатить до 99% стоимости покупки, но не меньше 1 рубля для возможности формирования чека. Бонусную карту для начисления и списания бонусов можно использовать не только в «Перекрестке», а также в магазинах сети «Пятерочка», «5Post», «Около, в мобильном приложении «Впрок».

Ассортимент магазина

«Перекресток» и «Перекресток Впрок» – это уникальные площадки в интернете, позволяющие покупать качественные продукты питания с доставкой. Здесь представлен большой ассортимент товаров. В каталоге «Перекрестка» можно найти:

  • Молочные продукты, сыры и яйца.
  • Сочные овощи и фрукты, включая экзотические.
  • Крупы, приправы, несколько видом соли и растительного масла.
  • Большой выбор шоколада, конфет, тортов и пирожных.
  • Соления, полуфабрикаты, консервы.
  • Свежее мясо и деликатесы.
  • Свежую, соленую, копченую рыбу и морепродукты.
  • Питание и товары для животных.
  • Средства гигиены и бытовую химию.
  • Детское питание и игрушки.
  • Декор для дома, товары для дачи, автомобиля и многое другое.

Ты всегда сможешь приобрести все необходимое и получить свой заказ в короткий срок. Добавляй любимые товары в избранное, чтобы их можно было найти быстрее.

Промокоды «Перекрестка»: дополнительные возможности экономии

Помимо акций и накопления бонусных баллов можно использовать скидочные промокоды «Перекрестка», дающие право на:

  • бесплатную доставку;
  • дополнительные бонусы на карту программы лояльности;
  • подарок за первый заказ и многое другое.

На нашем сайте выложены все актуальные промокоды сети «Перекресток» на январь 2024 года. Для удобства они располагаются на одной странице. Это позволяет сравнить предложения и выбрать наиболее выгодный вариант.

  • Нажми на кнопку «Показать код».
  • Скопируй его и перейти в мобильное приложение.
  • Положи товары в «Корзину».
  • При оформлении покупки вставь промокод. Перерасчет стоимости продуктов или доставки будет выполнен автоматически. Теперь можно оплатить заказ.

Чтобы всегда быть в курсе новых акционных предложений, стоит подписаться на рассылку сайта promokodus.com. Как только компания выпустить новый промокод или запустит распродажу, ты сразу получишь уведомление на свой электронный адрес.


Ты можешь использовать купоны и промокоды «Перекрестка» неограниченное количество раз, если это допустимо по условиям акции. Можешь поделиться ими с друзьями, отправив ссылку через мессенджер или социальную сеть.

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