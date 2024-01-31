Calvin Klein – популярная американская марка модной одежды и аксессуаров. Сегодня каждый житель России может приобрести оригинальные изделия от ведущего бренда в официальном интернет-магазине. На страницах онлайн-бутика представлены эксклюзивные джинсы, роскошные платья, яркие кардиганы, стильные свитеры, удобное нижнее белье и изысканные украшения. Уникальный дизайн, высококачественные материалы, смелые цветовые решения и максимальный комфорт – основные «фишки» продукции из США. В магазине постоянно появляются шикарные новинки, а вещи из предыдущих коллекций продаются по сниженной стоимости. Обнови свой гардероб с минимальными затратами: активируй наши промокоды на скидку Calvin Klein за январь 2024 года! Воспользоваться купоном можно после добавления товара в корзину. Просто укажи действующие промокоды «Кельвин Кляйн» в одноименном поле.

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