Казуальная и любимая миллионами игроков Gardenscapes теперь доступна не только на мобильных устройствах, но и на ПК! Помоги старому дворецкому вернуть жизнь в заброшенный дом на его попечении. Играй во множество разнообразных ярких уровней три-в-ряд, уничтожай одинаковые плитки и получай монетки. Отстраивай собственное поместье вместе с садом, выбирай дизайн каждой детали интерьера и почувствуй себя великим дизайнером. Следи за захватывающей историей, разворачивающейся на твоих глазах в стенах огромного дома. Общайся с милыми персонажами, помогай им и двигай сюжет. Развлекайся с мини-играми и пушистым питомцем. Зови друзей и преодолевайте все трудности вместе. Воспользуйся промокодами и кодами купонов Gardenscapes («Гарденскейпс») за январь 2024 года, чтобы получить приятные бонусы во внутриигровом магазине. Используй бустеры для прохождения левелов и получай море удовольствия от процесса.

Подробнее Скрыть