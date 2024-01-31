LeadFeed – это инновационный инструмент для автоматизированной отправки сообщений в социальной сети Instagram*. Ты сможешь настраивать рассылку писем своим новым подписчикам и фолловерам конкурентов, получать мгновенные уведомления об ответах потенциальных клиентов и пользоваться удобным чатом для быстрого общения с покупателями. Разработчики облачного сервиса позаботились о том, чтобы обезопасить тебя от блокировки в соцсети: отправка сообщений распределена по времени. Согласно статистике, благодаря продвинутому SMM-инструменту бизнесменам удается увеличить уровень продаж. Ты уже определился с подходящим тарифным планом? Тогда самое время активировать действующие промокоды LeadFeed.ru за январь 2024 года. Выбранные купоны нужно применить в «Личном кабинете», в разделе оплаты. Помни, что все коды имеют ограниченный срок действия. *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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