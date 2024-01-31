Нравятся динамичные шутеры с красивой графикой? С помощью купонов и бонус-кодов «Калибр» вы насладитесь всеми возможностями новой стрелялки в стиле спецназа без реальных денежных затрат! В этой многопользовательской игре можно участвовать в командных сражениях и захвате вражеских баз. Каждый участник группировки выполняет конкретную задачу. Штурмовики осуществляют атаку, снайперы поражают оппонентов с большого расстояния, поддержка отвечает за оборону, а медики восстанавливают здоровье союзников. Иногда в игре проводятся специальные события, например квесты с ценными наградами. Вы бы не отказались от полезных бонусов для прохождения захватывающего шутера? Найдите на данной странице рабочие инвайт-коды и промокоды «Калибр» (Caliber) за январь 2024 года и выберите подходящую акцию. Сразу после активации купона вы получите определенный подарок.

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