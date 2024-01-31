Служба доставки «Самурай Суши» предлагает поклонникам азиатской кухни отведать любимые кулинарные изыски в традиционном и авторском исполнении! В меню ты найдешь классические и запеченные роллы, а также сеты из нескольких наборов по специальной цене. На сайте и в фирменном приложении для смартфона можно заказать картофель фри, куриные кусочки в панировке, десерты и напитки. Ты сможешь дополнить основной заказ соусами и приправами. Доступны разные способы получения: самовывоз или доставка курьером на указанный адрес. Принимается оплата банковской карточкой и наличными. Продавец начисляет бонусные баллы за покупки и радует покупателей другими приятными предложениями! На этой странице опубликованы действующие акции компании. Изучай список промокодов «Самурай Суши» (Roll99) за январь 2024 года, выбирай оптимальные варианты и активируй их, чтобы получать скидки и другие привилегии!

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