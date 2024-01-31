Компания «Неместные» доставляет готовую еду в офисы и на дом! Меню включает в себя несколько разновидностей пиццы, суши с рыбой и морепродуктами, а также сеты роллов. В ассортименте есть полезные обеды, лапша, фирменные супы, закуски, нежные десерты и многое другое. Для домашних вечеринок и корпоративных мероприятий предусмотрены комбо-наборы по привлекательной цене. Продавец принимает заявки через оператора, в приложении и на официальном сайте. Ты сможешь самостоятельно получить блюда в пункте выдачи или выбрать курьерское обслуживание. Рассчитаться можно картой или наличными при получении. Фирма регулярно радует клиентов различными акциями. Полный список актуальных предложений и описание условий их применения ты найдешь на этой странице. Воспользуйся шансом, активируй промокоды на скидку «Неместные» за январь 2024 года и закажи все необходимое без переплат!

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