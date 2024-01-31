Сервис супер! Регил ИП и зарегился в сервисе, т.к. во всем этом был дуб дубом, разобрался довольно быстро - на сайте куча материалов и видео, которые дают ответ на любые вопросы. Если что-то все-равно осталось не понятно, то можно отправить запрос в техподдержку и на следующий день придет развернутый(!!!) ответ, а не просто отписка. Оплачивал сервис на год + взял промокод с этого сайта на 3 месяца в подарок. Преимущества сервиса вообще можно довольно долго перечислять, помимо удобного интерфейса и классной квалифицированной техподдержки (даже по сложным бухгалтерским и юридическим (пока только в Москве) вопросам), отдельно отмечу еще интеграции. Количество банков, доступных для интеграции растет постоянно. Я интегрировался с СБ Банком, там же и открыл счет по тарифу "Мое Дело" с бесплатным обслуживанием! Плачу только 30 рублей за платежку, так как платежек у меня кот наплакал (в основном вывод на счет физ лица), то это для меня просто супер! В общем однозначно рекомендую!

Максим

Максим 27.09.2014