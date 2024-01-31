Теперь продажа билетов еще проще с облачным сервисом «Интикетс», который подойдет для крупных и массовых мероприятий. За счет полной автоматизации достигается удобное управление процессами, требующими большого контроля. Сервис имеет хороший инструментарий для работы касс, сайта, распространителей и агентов в одном пространстве, а также для увеличения базы покупателей и их лояльности. Все процессы заточены под автоматический режим, есть интеграция с 1С и контрольно-кассовым оборудованием. На свою страницу можно разместить специальный виджет онлайн-продажи со встроенной системой платежей. Платформа осуществляет круглосуточную поддержку клиентов. Отчеты предоставляются по всем каналам в реальном времени, при этом отличная защита гарантирует конфиденциальность. Используй промокоды на скидку Intickets.ru («Интикетс.ру») за январь 2024 года, автоматизируй свой бизнес выгодно.

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