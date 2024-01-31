Промокоды и купоны AliExpress
Активные купоны и промокоды AliExpress январь 2024
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Отзывы покупателей
Часто пользуюсь Алиэкпресс: там много классных товаров, по сути, всё такое же, как у нас, только без наценок, а если еще и на скидки попасть, получается вообще дешево. Но теперь у меня есть промокод, который дает отличную скидку! Чувствую, что теперь заказы буду делать здесь чаще!
- Алина
- 11.03.2019
Обожаю заказывать с Алиэкспресса! В наших магазинах всё то же самое, только гораздо дороже. Недавно решила опробовать купоны: с ними можно сэкономить ещё больше. Главное – внимательное читать отзывы и выбирать не самую дешевую доставку (если цена покупки не очень маленькая), иначе товар рискует затеряться и не дойти.
- Жанна
- 24.02.2019
Я тоже один из фанатов Али Экспресс. Беру тут всё, от блокнотов до ботинок, но только не дорогую технику. Спасибо вашим промокодам: иногда получается купить вещь почти бесплатно, что меня очень радует.
- Оленька
- 22.01.2019
Сайт постоянно радует своими скидками! Раньше не использовала купоны, думая, что это лишняя трата времени. Но это реальная выгода. Иногда заказываю товар с 50% скидкой или получаю приятные подарочки!
- Арина
- 23.09.2018
Ждала Black Friday, чтобы по скидке купить для работы новую лампу для маникюра и расходники. Воспользовалась промокодом на 60-процентную скидку на инструменты для маникюра, заказала. Конечно, были сомнения насчет такой большой скидки, переживала, что качество будет не очень. Доставка заняла больше времени, чем обычно, видимо из-за большого количества заказов на сайте. Но все пришло и все просто идеально!!! В моем городе в магазине за такое качество я бы отдала в 2-3 раза больше.
- Инна
- 30.11.2017
Никогда не понимала, почему «АлиЭкспресс» так критикуют, ведь это рай для шоперов? Всегда выкраивала деньги по возможности, чтобы купить себе что-то новенькое, хотя бы по мелочи, меня не обманывали в покупках. А тут удачно попала на Черную Пятницу, и вот где у меня была возможность развернуться по-настоящему, тем более все нужное стало действительно – копеечным. Набрала огромную посылку – скидки и промокоды просто спасли, все пришло вовремя, таким как на фото, причем аккуратно упакованным. Сделала себе подарок! Буду еще ловить акции.
- Светлана
- 29.11.2017
Очень люблю этот сайт! Заказывала много бижутерии, аксессуаров для телефонов, подарки и товары для праздника. Все продавцы, с которыми я сталкивала были очень отзывчивы и легко шли на контакт, выполняли все просьбы по заказу. Единственный минус это доставка - не всегда быстра и не все продавцы использовали код отслеживания, который подходил для нашей страны: на таможне его просто переклеивали и я не могла отследить, где находится мо посылка.
- Ольга
- 26.10.2016
Заказываю на сайте уже года два-три, еще до того как русскоязычная версия появилась сайта. Конечно раньше из-за курса было дешевле, возможно это на отдельных категориях товаров и сказалось. Но то, что проводятся часто акции и распродажи безусловно радует! Все равно многие товары очень выгодно заказывать. Уже в желаниях целая куча закладок, жду новых акций, скидок и распродаж! Магазин проверенные уже миллионом людей, наверное уже не знаю тех, кто из него что-либо не заказывает. Поэтому рекомендую, с годами заказывать стало проще, поэтому бояться нечего. А если страшно, то товары где много отзывов выбирайте, не прогадаете!
- Ира
- 14.10.2016
Часто делаю заказы на Али. Огромный выбор товаров и разнообразие цен. Нравится, что можно пообщаться с продавцом, попросить выслать реальные фотографии и подобрать размер. Очень помогают определиться с выбором отзывы. А еще многие продавцы дают скидки на следующие покупки в их магазинах. Советую АлиЭкспресс, можно очень не плохо сэкономить ;-)
- Алина
- 21.09.2016
На али сегодня не заказывает разве что ленивый) Пользуюсь этим сайтом около года, в целом довольна. Ассортимент здесь огромный, а цены как правило в разы ниже, чем в русских магазинах за те же позиции. Не рекомендую заказывать здесь одежду высоким барышням (хотя цены так и манят). На мои 178 все смотрится поддергайкой. А вот всякую дребедень вроде чехлов, и прочей мелочи - за милую душу. Не буду оригинальной, но...Надо внимательно читать описание товара и отзывы о нем, а если что-то непонятно, не стесняться и писать продавцу. Китайцы в этом плане на редкость шустрый народ, все подскажут и расскажут. Самой системой сайта предусмотрена защита покупателя на случай если товар не пришел. Пару раз приходилось открывать спор, т.к. товар не получила. Так вот, защита в этом случае очень спасает) В общем, если хочется сэкономить, смотри внимательно и будь готов к особенностям почты России). А в остальном магазин хороший.
- Анна
- 26.07.2016
Думаю, сейчас осталось мало людей, которые не слышали про Али. Найти там можно практически всё, что угодно: огромное количество различной одежды, а также самые разнообразные товары от электроники до карнавальных костюмов, от хозяйственных товаров до бижутерии и даже мебель. На этой торговой площадке представлены как фирменные магазины местных марок, так и продавцы, занимающиеся продажей "всего понемногу". В зависимости от уровня товара можно выбрать вид доставки: обычной почтой или ЕМС, Некоторые продавцы при покупке дорогих товаров предоставляют бесплатную доставку ЕМС, а обычная почти всегда бесплатная. Что могу сказать про личный опыт покупок: нужно внимательно смотреть описание товара, искать товары с реальными фото или просить у продавца. Товары есть разные по качеству. Некоторые вещи реально выгоднее купить на Али, у нас бы за такие пришлось выложить больше денег, а некоторые не очень по качеству. Не нужно стесняться открывать споры, если пришел некачественный товар, продавец должен вернуть деньги. Ваши деньги не поступают продавцу, пока вы не подтвердите, что товар вас устроил, так что риск минимален.
- Ирина
- 21.09.2015
Периодически заказываю на Али различные товары. Очень нравится большой ассортимент товаров разной ценовой категории. При желании можно подобрать себе как дешевую вещь попроще, так и вещь немного подороже и очень хорошего качества. Обычно продавцы вкладывают подробную информацию о товаре, так что легко сориентироваться в том, что именно ты покупаешь. Есть возможность пообщаться с продавцом, обычно они отзывчивы и охотно помогают решить все вопросы. Доставка чаще всего бесплатная, но товар отсылают почтой и, конечно, ее скорость сильно зависит от работы самой почты и того, каким путем будет отослан товар. Товар, который доставляют самолетом, обычно приходит в течении полутора - двух недель, бывает, приходит и за неделю, тогда как товары, доставляемые по ж/д, могут идти месяцами, хотя это - скорее исключение нежели правило. В любом случае, если вещь нужна к какой-то конкретной дате, лучше подумать об этом заранее. Один раз мой заказ потерялся на почте при перевозе, но продавец решил эти вопрос, просто вернув деньги. В общем хороший магазин, в котором можно встретить все, что угодно от блузки до совершенно странных и необычных вещей вроде летающих фей по довольно низким ценам, небольшие минусы, связанные с доставкой, не портят впечатления.
- Мария
- 17.08.2015
Несколько раз заказывала в данном интернет-магазине, пока проблем не было. Радуют различные способы оплаты (электронные деньги, банковские карты и др.), низкие цены и просто огромный ассортимент товаров. Из удобств: можно пообщаться с продавцом напрямую (спрашивать всё, что не понятно), можно выбрать продавца у которого такой же товар дешевле. Доставка, конечно, почтовая не быстрая, но в целом хороший магазин, советую!
- Светлана
- 30.03.2015
Информация о магазине AliExpress
Подробнее об «АлиЭкспрессе»
На известной китайской торговой площадке собраны сотни тысяч продавцов и миллионы товаров. С AliExpress.com отправляются заказы в более чем 200 стран мира. Предприниматели общаются с покупателями на 15 языках. Российские клиенты любят «АлиЭкспресс» за бесплатную доставку, действующую даже для отдаленных регионов, и низкие цены. На AliExpress.com продается буквально всё: от одежды и косметики до садовых инструментов и автотоваров. Каждая позиция в каталоге интернет-магазина снабжается детальным описанием, фотографиями и отзывами реальных покупателей. Обычно продавцы с радостью идут на контакт и готовы помочь с выбором размера и другими вопросами. Существует удобная система защиты заказа: если ваша покупка потерялась или пришла с дефектом, вам либо возвращают деньги частично или полностью, либо высылают новый товар. Несмотря на изначально невысокие цены, AliExpress позволяет сэкономить еще больше. Каждый день здесь предлагаются новые товары со скидками, а фирменное приложение для смартфонов открывает доступ к особым ценам и секретным купонам. В отделении TMall собраны оригинальные товары известных мировых брендов: ASUS, Oodjj, Canon, Oral-B, Casio, Bosch, Lenovo, Apple и других. Доставка осуществляется с московского склада в значительно более короткие сроки. К каждой покупке прилагаются сертификат, электронный чек и гарантийный талон. При этом в TMall сохранены все преимущества китайского маркетплейса: акции и скидки, приятные цены и удобный интерфейс интернет-магазина.
Ассортимент AliExpress
Каталог интернет-площадки огромен: в нем собрано более 100 000 000 товаров в различных категориях.
- Женская, мужская одежда и обувь. Нижнее белье, эротические комплекты, пижамы.
- Аксессуары для волос, ремни, очки, перчатки.
- Часы, ювелирные украшения.
- Товары для детей, беременности и материнства.
- Авто- и мотозапчасти, инструменты.
- Компьютерная и бытовая техника, электроника, предметы освещения, средства мобильной и интернет-коммуникации, программное обеспечение.
- Приборы для защиты и безопасности: видеокамеры, сигнализации, сейфы.
- Электронные компоненты, элементы питания.
- Товары для строительства дома и обустройства сада: материалы, комплектующие, сантехника, лаки и краски.
- Всё для домашнего хозяйства и дизайна интерьера.
- Мебель для дома и офиса.
- Зоотовары: одежда, игрушки, корма и гигиенические принадлежности.
- Средства для гигиены, здоровья и красоты. Расходники и оборудование для косметических салонов, а также для мастеров макияжа, маникюра и причесок.
- Предметы категории «18+».
- Спорттовары и аксессуары для путешествий. Сумки, чемоданы, рюкзаки.
- Игрушки, всё необходимое для торжества и вечеринки: наряды, украшения, элементы для декора интерьера, наборы для банкета и конкурсов.
- Нестандартные предметы: униформа, традиционная одежда, парики, сценические костюмы.
Искать товары на AliExpress удобно: можно настроить фильтры, использовать подсказки и подборки.
Все распродажи и промокоды «АлиЭкспресс»
Перед вами – несколько советов от команды Promokodus.com о том, как сделать шопинг на AliExpress выгодным и приятным.
- Ищите обозначение скидки на изображениях товаров в каталоге. Внимание! Продавец сам устанавливает срок действия дисконта на отдельные предметы.
- Оформляйте заказ через приложение AliExpress, и стоимость товаров будет еще ниже.
- Используйте специальные ваучеры. Некоторые действуют на весь ассортимент интернет-площадки, другие выдаются продавцами конкретных магазинов при покупке на определенную стоимость. Ищите спецпредложения в «Личном кабинете», в разделе «Мои купоны».
- Следите за праздничными распродажами и сезонными акциями. Они анонсируются на главной странице, в почтовой рассылке и мобильном приложении.
- Добавляйте любимые магазины в подборку, и система будет предлагать новинки ассортимента со скидками.
- Во вкладке «Быстрые сделки» собраны позиции с максимальным дисконтом, представленные в ограниченном количестве. Успейте сделать заказ первым!
- Установите приложение AliExpress для iOS и Android. Цены здесь ниже, чем на сайте, а еще можно зарабатывать монеты для покупки купонов с помощью игр и заданий. Участвуйте также в розыгрыше «халявы»: оставьте заявку на продукт и получите шанс стать обладателем специального приза! С помощью опции «Делитесь и зарабатывайте» можно получать деньги на следующие покупки, советуя товары друзьям.
- Полезные мелочи собраны в разделе «Всё до $5». Невероятно, но на такие товары тоже действуют скидки!
- Оформите карту банка Tinkoff и получайте кешбэк с покупок.
- Воспользуйтесь нашими купонами и промокодами. В подборке от Promokodus.com вы найдете свежие коды и промоакции.
Пошаговая инструкция по применению купонов
Вы можете использовать промокод, размещенный на нашем сайте или предложенный торговой площадкой. Чтобы наслаждаться всеми возможностями «АлиЭкспресс», необходимо пройти несложную процедуру регистрации. Найдите среди представленных подходящий код и скопируйте его из окна, которое появится после нажатия кнопки «Открыть купон». Собственные ваучеры AliExpress собраны в вашем «Личном кабинете» на соответствующей вкладке. Специальные выигрышные купоны применяются к заказам автоматически при соблюдении всех условий акции. Есть и другой способ сэкономить. Выберите все желаемые товары в нужном цвете и размере, добавьте их в «Корзину». Когда завершите шопинг, нажмите «Перейти в корзину». На каждой карточке указываются предложения с купонами от продавца или специальные условия при покупке нескольких вещей. Проверьте правильность информации, метод доставки и перейдите по кнопке «Оформить». По умолчанию ваш адрес будет указан на основании информации в профиле, но вы можете изменить его. Проверьте детали заказа, оставьте комментарии продавцу, если нужно. Введите данные оплаты, поставьте галочки в окнах «Использовать купон AliExpress» или «Использовать промокод» и вставьте номер кода в особое поле. Вы сразу же увидите общую сумму покупки с учетом всех скидок. Нажмите «Подтвердить и оплатить». У исполнителя будут сутки, чтобы принять заказ. До того момента, когда посылка окажется у вас в руках и вы подтвердите ее получение, деньги будут храниться на «АлиЭкспресс».
Черная пятница на AliExpress
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