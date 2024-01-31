Надоели бесконечные пробки? Воспользуйся услугами Yes Sharing, чтобы арендовать электрический самокат и свободно передвигаться по городским тротуарам и паркам! Для начала работы с сервисом нужно скачать фирменное мобильное приложение. После моментальной регистрации и привязки банковского счета ты сможешь выбрать ближайший транспорт на карте. Для управления электросамокатом не понадобится прикладывать физические усилия! Бронируй устройство, наслаждайся поездкой и паркуйся в любых разрешенных зонах! Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на любые вопросы в мессенджере. Не забудь о действующих акциях: с ними ты сэкономишь крупную сумму при оплате проката! На этой странице размещены промокоды Yes Sharing за январь 2024 года. Они дают право на активацию скидок и различных бонусов. Изучай специальные предложения и применяй подходящие варианты, чтобы получить максимальную выгоду!

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