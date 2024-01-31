Сеть бассейнов и фитнес-клубов для взрослых и детей «Атлантика» в Санкт-Петербурге приглашает новых и старых гостей. Большая территория, оборудованная по всем стандартам и в соответствии с санитарными нормами, позволяет не беспокоиться за свое здоровье и комфорт. Компания предоставляет широкий выбор разнообразных активностей для своих клиентов: плаванье, аквааэробика, водное поло, фитнес, батуты, танцы, а также онлайн-тренировки. Для отдыха предусмотрен центр массажа, а для детей каждое лето организуется лагерь. Регулярные розыгрыши и акции не оставят тебя равнодушным. В наличии индивидуальные и семейные абонементы. Подписывайся на социальные сети и получай доступ к различным привилегиям. Создай себе здоровый досуг и оздорови тело. А промокоды на скидку «Атлантика» за январь 2024 года помогут значительно сэкономить бюджет. Занимайся вместе со всей семьей и держи себя в тонусе.

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