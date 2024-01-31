Garlyn – производитель бытовой техники бизнес-класса. Компания реализует современные кофемашины, мясорубки, вакууматоры, блендеры, мультиварки и другие кухонные приборы. На фирменном сайте можно заказать роботы-пылесосы, а также комплекты насадок, турбощетки, фильтры и прочие аксессуары. На все товары распространяется двухлетняя гарантия. Обратиться за гарантийным ремонтом можно в один из сотни сервисных центров, расположенных в разных городах России. Продавец обеспечивает доставку даже в самые удаленные уголки страны. Участвуя в бонусной программе, ты будешь получать кешбэк в виде баллов для оплаты новых покупок. Хочешь узнать о других специальных предложениях магазина? Обрати внимание на список акций, опубликованный на этой странице! Применяй подходящие промокоды на скидку и купоны «Гарлин» (Garlyn) за январь 2024 года и заказывай оборудование на привлекательных условиях!

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