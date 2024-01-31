Hot Kitchen – это ресторан самых вкусных и питательных блюд для кейтеринга и не только в Санкт-Петербурге и Москве. В каталоге широкий ассортимент бокс-сетов, бургеров, канапе, брускетт, салатов, сэндвичей, горячих закусок, десертов, а также детское меню. Сервис предоставляет подбор стола на любой праздник, а также специальные предложения для вегетарианцев, мясоедов, любителей морепродуктов и ценителей вина. Услуга экспресс-сервировки спасет, когда времени почти не осталось. Следи за акциями в мобильном приложении. Доставка осуществляется по городу и области, бесплатно от определенной суммы. Или воспользуйся самовывозом. Оплата возможна несколькими удобными способами на выбор, включая предоплату на сайте и выплату курьеру по факту принятия заказа. Позаботься о праздничном фуршете заранее. Активируй купоны на скидку и промокоды Hot Kitchen («Хот Китчен») за январь 2024 года при покупке и наслаждайся красивым банкетом по отличной цене.

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